Linnast maale kolinud Agnes Joyet: kodupidamine ei saa muutuda täiskohaga tööks

Põlvamaal asuvasse Moostesse kolinud Agnes Joyeti sõnul tuleb maal elades leida tervislik tasakaal, et kodupidamisest ei saaks täiskohaga tööd.

Agnesele meeldib enda iseloomustamiseks kasutada sõna uusmaakas. See tähendab, et loomade ja talupidamise kõrvalt ei saa unustada mugavusi ja lihtsalt olemist. "Mulle meeldib õhtul sooja duši all käia ja kui pühapäeval mitte midagi teha ei viitsi, võime tundide kaupa Netflixi ees istuda mingeid süümepiinasid tundmata," rääkis Agnes "Terevisioonis".

Moostesse kolis Agnes tänu oma abikaasa Germainile, kes varem elas Šveitsis. Germainil sai kontoritööst küllalt ja ta otsis kohta, kus täiendada oma puutööalaseid teadmisi. "Me tulime siia nii, et kõike tuli otsast alustada. Elasime maja ees haagissuvilas ja esimene tuba, kuhu sisse kolisime, oli telgisuurune," meenutas Agnes. Ehkki mugav oleks kolida juba valmis majja, tahtsid noored pigem oma kätega ehitada. "Kui jupphaaval hakkad sees elama, siis leiad need lahendused, mis sulle kõige enam sobivad," rääkis naine.

Moostesse elama enam nii lihtsalt ei saagi, sest vanad talukompleksid on ära ostetud. "Siia tekis kihvt ja kirju ettevõtjate seltskond – käsitöölised, ehitajad, maailmaklassi vibude valmistajad. Kui maale tullakse, siis ostetaksegi mõni vana talukoht ja tehakse see korda," ütles Agnes. Naine teeb ka ise hobikorras käsitööd, nimelt valmistab kingi. Seda küll ajanappuse tõttu vaid iseendale ja perele.

Ehkki Agnese ja Germaini eesmärk polnud hakata loomapidajateks, on neil nüüd nii lambad, kanad, küülikud kui ka mesilased. Töö- ja koduelu suudab paar siiski hästi tasakaalustada. "Meil on omad tööalased huvid ja väljakutsete vajadus väljaspool kodu. Oleme algusest peale otsustanud, et tahame teha tööasju ja kodupidamine ei saa muutuda täiskohaga tööks," rääkis Agnes.