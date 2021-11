Video: Reimo Sildvee jagas käsklusi ekskavaatorile

Eesti maanteemuuseumisse on kokku toodud mitmesugused suured ja väikesed masinad. Põnevate eksponaatide seast leiab ka ekskavaatori, mis oma välimuselt meenutab hiigelsuurt ämblikku.

Sammekskavaatorit kasutatakse selleks, et puhastada veekogusid mudast. Samuti on ämblikku meenutav ekskavaator kaevanud ning puhastanud maanteekraave.

"See on nii tark masin, et temaga võib käituda umbes nagu dresseeritud koeraga," rääkis "Terevisiooni" saatejuht Reimo Sildvee ja näitas televaatajatele, kuidas suur masin tema käsklustele allus. Nii palus Sildvee ekskavaatoril istuda, lamada ning seista.

