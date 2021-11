Years & Years ja Galantis avaldasid loo "Sweet Talker"

Bänd Years & Years on nüüdseks laulja Olly Alexanderi sooloprojekt. Sel aastal on Years & Years avaldanud veel lood "Crave", "Starstruck" ja koos lauljaga Kyle Minogue "A Second To Midnight".

Uue albumi "Night Call" kohta on Alexander öelnud, et kirjutas selle piirangute ajal nelja seina vahel ja soovib muusikaga pakkuda nii palju rõõmu kui võimalik. Album ilmub 7. jaanuaril 2022.