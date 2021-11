"Suus sulav Eesti" viib uuel hooajal lapsepõlvemaitsete rännakule

"Kui vaadata, kui väike on Eesti, siis võiks küll arvata, et kõik nurgatagused on juba ära nähtud, aga järjest rohkem avastad, kui palju on veel saladuses," rääkis "Suus sulava Eesti" saatejuht ja tippkokk Angelica Udeküll.

Toidukultuuri saatesari otsib uuel hooajal vastuseid, kas eesti köök on kõikidele eestimaalastele üheselt mõistetav ning kui oluline on see, millised on eestlaste lapsepõlvemaitsed.

"Meie maitse-eelistused pärinevad enamasti lapsepõlvest. Toidud, mida valmistasid meie emad ja vanaemad tekitavad ka täiskasvanuna mõnusa tunde ja sageli elustavad mälestusi lapsepõlvest. Aga loomulikult on ka sellel medalil kaks poolt, nii võivad vahel lapsena kogetud kulinaarsed õudused jätta endast kustumatu mälestuse ning mõni tegelikult maitsev toit ei saagi teist võimalust," sõnas Angelica.

Tippkokk ise paneb nii mõnegi inimese üllatunud nägu tegema, kui avaldab, et tema lapsepõlvemaitse on köögivilja-piimasupp. "See meenutab lapsepõlvesuve ja vanaema!" ütles naine.

Igas saates valmistab Angelica ühe tuntud eestlase lapsepõlveroa. Sel laupäeval - uue hooaja avasaates - kohtub Angelica Haapsalus sündinud ja kasvanud muusiku Pavel Botšarovi ehk Gameboy Tetrisega. Avasaates valmib ka Gameboy Tetrise lapsepõlve lemmikmaius - arbuusikooremoos.

Kaheksaosalise saatesarja jooksul kohtub Angelica Udeküll veel Henrik Kalmeti, Merle Liivaku, Anne Veesaare ja paljude teiste toredate inimestega, et avastada nende lapsepõlvemaitseid.

Angelica sõnul on rännakud mööda Eestit olnud suureks inspiratsiooniallikaks ka tema igapäevatöös. "Minu tänases menüüs on palju selliseid toite, milles üks või teine saatekülaline võib äratundmisrõõmu tunda."

"Suus sulava Eesti" kolmas hooaeg alustab ETV-s laupäeval, 27. novembril kell 20.