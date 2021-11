"Terevisioon" kohtus lavkamüüja ametist unistanud naisega

"Terevisioon" läks neljapäeval, 25. novembril eetrisse Eesti maanteemuuseumist. Muuseumis on esindatud erisuguseid eksponaadid ning üheks külastajate tõmbenumbriks on ka päriselt toimiv kauplusauto.

Maanteemuuseumi kauplusautos ootas saatejuht Reimo Sildveed müüja Siiri Toomik, kes palus ennast kutsuda lavkamutt Siiriks.

"Juba lapsepõlvest peale olen unistanud saada lavkamüüjaks," rääkis Toomik, kelle isa samal elukutsel tegutses. Toomik meenutas, et iga hommik pidi tema ema andma isale kaasa valge kitli, mille meesterahvas enne kaupluse avamist selga pani.

Siiri Toomiku sõnade kohaselt oli lapsepõlves kaupluseauto ainuke koht, kust lapsed endale jäätist osta said. Küll aga pole maanteemuuseumi kauplusautost kadunud nii mõnelegi külastajale tuttav nostalgia. Uudistada ja kaasa saab osta nii nõukogude ajast tuntuid esemeid kui ka jäätist, kalja ja kõrsikuid. Kaupluses müüdavad kõrsikud on küll vanas pakendis, ent täiesti värsked. "Võetakse juba nostalgilise karbi pärast," rääkis müüja.

Vanasti külastati autokauplust suurte kartulikottidega. Seda ikka selleks, et saaks osta võimalikult palju leiba loomadele söödaks. "Leib oli palju odavam kui jõusööt ja seda ei olnud ka kuskilt saada," sõnas Toomik. "Niisuguste ilusate mälestuste nimel ongi hea lavkas töötada."

Müük on lavkas edukas. Edu taga on ka lavkamüüja hea müügitöö, mis kohati võib tunduda karm ja kurjustav. "Ega lavka ei ole sul mingi molutamise või näppimise koht," rääkis Toomik ja ütles, et lavkamutt küsib aeglaselt kliendilt natukene kurjustavalt, kas ta plaanib ka midagi osta.

Muuseumis on Toomik töötanud aastaid. "Kunagi muuseumis töötanud inimesena on peaaegu ideaalne koht töötada pensionipõlves ühe muuseumi lavkas," ütles Siiri Toomik ja lisas, et kohtub muuseumis iga päev toredate ja huvitavate inimestega.