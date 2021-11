Ooperilaulja Simo Breede õpetas "Terevisiooni" saatejuhile maastikuehitust

Simo Breede rääkis, et kuigi teatris tegeleb ta siiski kunstiga, ei näe ta teatrimajast lahkudes tulemust, mida saaks füüsiliselt katsuda. Breede sõnul toob maastikuehitusega tegelemine igapäevaellu vaheldust.

Kui talved on Simo Breedel sisustatud esinemistega, siis suvel ootab ta huviga, et saaks laduda kive ning käed mullaseks teha. "See tulemus väljendub sinu enda kätetöös."

"Terevisioonis" õpetas ooperilaulja Simo Breede saatejuht Reimo Sildveele kivisillutise tegemist. "Mulle alati tundub, et kõige olulisem on tegelikult see, mis on sillutise all. Sealt hakkab kvaliteet pihta," rääkis Breede.

Kuigi Simo Breede on veel alles maastikueriala õpilane, tuleb talle juba tööpakkumisi uuest valdkonnast. Näiteks on sõbrad ja tuttavad palunud Breede abi, et mees ehitaks neile terrassi või hoopis lillekastid. "Ma arvan, et suvi tuleb väga tegus. Ma ei tea, kas ma lavale jõuan suvel," ütles ooperilaulja.

"Töö ja vile käib ikka koos," rääkis Breede ja lisas, et muidugi ei puudu ehitamise juurest ka laul.

Õpingud Räpina aianduskoolis lõpetab Simo Breede loodetavasti järgmisel suvel.