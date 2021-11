"Päästja koolikella" teise hooaja esimene osa pühendati Dustin Diamondile

Näitleja Dustin Diamond suri 1. veebruaril 2021 kopsuvähki. Sarja loojad otsustasid uusversiooni teise hooaja esimese osa pühendada Diamondile.

Diamond oli üks väheseid algupäraseid näitlejaid, kes 2020. aastal saate taasalustamisele ei ilmunud. Tema tegelaskuju puudumise põhjuseks loodi süžee, mille kohaselt Screech elas rahvusvahelises kosmosejaamas.

Esimeses episoodis kohtuvad sarja tegelaskujud kohvikus The Max, et nautida menüüs uut täiendust "Screechi spagetiburger". Tegelaskuju Slateri jaoks on uus burger imelik, kuid väga hea ning Turtle lisas, et see on täpselt nagu Screech.

Sarja produtsendi Elizabeth Berkley Lauren sõnul soovisid nad Diamondi sarja sisse tuua, ent teha seda lugupidavalt. "Pidime leidma tasakaalu austamise, mõtisklemise, tähistamise ja koos leinamise vahel," ütles produtsent.

"Päästja koolikella" originaalversiooni esimene hooaeg linastus 1989. aastal. Sarja viimane hooaeg jõudis teleekraanidele 1993. aastal.

Sarja uusversioon jõudis esimest korda eetrisse 25. novembril 2020.

Vaata sarja teise hooaja treilerit siit: