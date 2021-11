Curly Stringsil ilmus topeltalbumi teine osa "Rahu meis eneses"

Plaadile leidsid tee üheksa muusikapala, mis on rõõmsameelsete muusikute varasemate lugudega võrreldes mõtlikumad, isiklikumad ning helikeeleliselt eksperimentaalsemad.

Kevadel ilmunud "Pidu meis eneses" ja nüüdne värske "Rahu meis eneses" moodustavad kokku mitmekihilise terviku, andes edasi kogu ansambli põhiolemuse: pühitseda elu ja elamist kõigis tema värvitoonides.

"Me otsisime kahe aasta jooksul vastuseid – ja vahel ka alles õigeid küsimusi – sellele, kes me muusikutena oleme ja mida me oma muusikaga öelda tahame. Leidsime, et meie soov on nakatada inimesi positiivse elujaatusega ning selle jaoks jutustame läbi oma muusika päris lugusid ning anname edasi päris emotsioone. Vahel on need lood ja tunded täis kevadist kergust ning lusti. Nagu me kõik teame ei ole elu aga tingimata ainult üks pidu ja pillerkaar ning igaühel meist on tulnud rinda pista erinevate katsumustega. Seetõttu on meie sügisese albumi peale talletatud lood, mis kannavad endas rohkem sügavust ja kohati isegi valu – kuid nagu ütlevad ühe meie laulu sõnad: las ladistab vihma, see on päikse hind," kõneles albumi kontseptsioonist mandoliinimängija Villu Talsi.

"Rahu meis eneses" muusika on kevadise "Pidu" albumiga samal loomeperioodil oma vormi leidnud, kuid võrreldes bändi varasemate paladega on siin nii tekstide kui helikeele osas senisest enam katsetusi.

Teemade hulka kuuluvad näiteks alkoholilembus, perevägivald ning küüditamine – neid keerulisi lugusid ümbritseb aga rahu otsimise ja leidmise motiiv.

Muusikaliselt teevad albumil kaasa ka mitmed külalised, nagu Estonian Voices, Duo Ruut, Marko Mägi ja Tõnu Tubli. Tekstide autoriteks on Eeva Talsi, Marge Niller, Doris Kareva, Kristiina Ehin ja Ly Seppel-Ehin, Aapo Ilves ning Jaan Jaago.