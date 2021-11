Anna-Maria Orel elukaaslasega koos treenimisest: armunud olek trenni ei sega

Tallinnas treenib uus spordipaar – Eesti vasaranaine Anna-Maria Orel ja sloveenia kettahiid Kristjan Čeh. Mõlemad kinnitasid "Ringvaatele", et trennis on neile esmatähtis nende vastav spordiala ja armunud olek nende keskendumist ei sega.

Kui nad trenni ei tee, meeldib neile vaadata filme ja mängida lauamänge.

"Meile meeldivad kõik lauamängud, mis on võistluslikud," tõdes Orel. "Seal läheb kindlasti alati tuliseks. Seal peab ka võitma."

Čeh ütles, et on mõlemad suured võitlejad ja kõik käib võidu peale.

Samuti meeldib neile bowling ja kardisõit. "Meeldib kõik, mis tekitab hasarti. Aga kindlasti me ka puhkame."

Eelmine hooaeg oli paarile raske, sest Čeh läks oma toonase treeneriga raksu ja võistles Tokyo olümpial üksi. Sloveenia meedia süüdistas Anna-Mariat. Aga suhte tegi see ainult tugevamaks.

Orel ütles, et armunud olek kindlasti trennitegemist ei sega.

"Mul ei ole kunagi olnud, et ma olen armunud ja ei suuda trenni teha. Minu esimene armastus on vasaraheide ja seda ta on olnud juba 13 aastat. Sinna vahele on raske tulla. Minu sport on ja jääb."

Orel märkis, et ka Kristjan on väga ambitsioonikas ja kettaheide on tema esimene prioriteet. "Sportlastena trenn on esimene."

Čeh tõdes, et varem tal treeningpartnerit polnud ja ta treenis peamiselt üksi või noortega. "Aga nii on päris lõbus." Ta kinnitas, et spordile keskendumist ta trennis Anna-Maria tõttu ära ei unusta.

"Trennis on ta mu trennikaaslane. Ma ei vaata teda kui elukaaslast."