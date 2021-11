Avalikustati klipp uuest ajastudraamast "The Gilded Age"

"The Gilded Age" jutustab loo 1880. aastate New Yorgi miljonäride elust.

Sari saab alguse 1882. aastal, kui filmi peategelane Marian Brook kaotab ootamatult oma isa ning on sunnitud kolima maapiirkonnast New Yorki. Suurlinnas ootavad teda ees tädid, kes võtavad noore neiu enda hoole alla.

New York on sel perioodil suurte muutuste keskel. Küll aga on Marioni tädid konservatiivsed ning ei soovi muutustega kaasa minna. Tütarlaps üritab uue elukorraldusega hakkama saada, ent tema ümber on nii palju uut, et Marion ei oska valida, millist teerada mööda käia. Tüdrukut mõjutavad tema tädid, sõbranna ning raudteeäriga rikkaks saanud naabrid.

Sari jõuab HBO platvormile 24. jaanuaril 2022.