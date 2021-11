Ed Sheeran avaldas K-pop staaridega remiksi loost "Shivers"

Loo "Shivers" ümbertöödeldud versioon algab Sunmi uhiuue salmiga, mis kõlab nii korea kui ka inglise keeles. Teine salm on asendatud Jessi räpiga.

Ed Sheeran avaldas loo originaalversiooni Septembris ning see pärineb muusiku albumilt "=".

Jessi on Korea-Ameerika räppar, kelle hiljutine singel kannab nime "Cold Blooded". Ligikaudu kümneaastase karjääri jooksul on tal olnud mitu hittsinglit, näiteks "Nunu Nana" ja "What Type Of X".

Muusik Sunmi jõudis avalikkuse ette esimest korda 2007. aastal, kui oli bändi "Wonder Girls" liige. Soolokarjääri on muusik jätkanud lugudega, nagu "Gashina" ja "Tail".