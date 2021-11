Selgusid 2022. aasta Grammyde kandidaadid

Billie Eilishi lugu "Happer Than Ever" on kandidaat aasta salvestise, laulu ja albumi kategoorias.

Doja Cati album "Kiss Me More" (ft. SZA) on ka üks kandidaat aasta salvestise ja laulu kategoorias. Samuti on artisti album "Planet Her" nomineeritud aasta parimaks albumiks.

J.Cole on kogunud kõige rohkem räppmuusika nominatsoone. Muusik on kandidaat parima räppesituse, meloodilise räppesituse ja räpploo kategooriates.

Aasta salvestis

ABBA – "I Still Have Faith In You"

Jon Batiste – "Freedom"

Tony Bennett, Lady Gaga – "I Get A Kick Out of You"

Justin Bieber, Daniel Cesar, Giveon – "Peaches"

Brandi Carlile – "Right on Time"

Doja Cat, SZA – "Kiss Me More"

Billie Eilish – "Happier Than Ever"

Lil Nas X – "Montero (Call Me By Your Name)"

Olivia Rodrigo – "Drivers License"

Silk Sonic – "Leave The Door Open"

Aasta album

Jon Batiste – "We Are"

Tony Bennett and Lady Gaga – "Love For Sale"

Justin Bieber – "Justice (Triple Chucks Deluxe)"

Doja Cat – "Planet Her (Deluxe)"

Billie Eilish – "Happier Than Ever"

Aasta lugu

Ed Sheeran – "Bad Habits"

Alicia Keys, Brandi Carlile – "A Beautiful Noise"

Olivia Rodrigo – "Drivers License"

H.E.R. – "Fight For You"

Billie Eilish – "Happier Than Ever"

Doja Cat, SZA – "Kiss Me More"

Silk Sonic – "Leave The Door Open"

Lil Nas X – "Montero (Call Me by Your Name)"

Justin Bieber, Daniel Cesar, Giveon – "Peaches"

Brandi Carlile – "Right On Time"

Parim uus artist

Arooj Aftab

Jimmie Allen

Baby Keem

Finneas

Glass Animals

Japanese Breakfast

The Kid Laroi

Arlo Parks

Olivia Rodrigo

Saweetie

Parim sooloesitus popis

Justin Bieber – "Justice (Triple Chucks Deluxe)"

Doja Cat – "Planet Her (Deluxe)"

Billie Eilish – "Happier Than Ever"

Ariana Grande – "Positions"

Olivia Rodrigo – "Sour"

Parim elektroonilise tantsumuusika salvestis

Afrojack & David Guetta – "Hero"

Ólafur Arnalds, Bonobo – "Loom"

James Blake – "Before"

Bonobo, Totally Enormous Extinct Dinosaurs – "Heartbreak"

Caribou – "You Can Do It"

Rüfüs du Sol – "Alive"

Tiësto – "The Business"

Parim alternatiivmuusika album

Fleet Foxes – "Shore"

Halsey – "If I Can"t Have Love, I Want Power"

Japanese Breakfast – "Jubilee"

Arlo Parks – "Collapsed In Sunbeams"

St. Vincent – "Daddy"s Home"

Parim R&B esitus

Snoh Aalegra – "Lost You"

Justin Bieber, Daniel Cesar, Giveon – "Peaches"

H.E.R. – "Damage"

Silk Sonic – "Leave the Door Open"

Jazmine Sullivan – "Pick Up Your Feelings"

Parim progressiivne R&B album

Eric Bellinger – "New Light"

Cory Henry – "Something To Say"

Hiatus Kaiyote – "Mood Valiant"

Lucky Daye – "Table For Two"

Terrace Martin, Robert Glasper, 9th Wonder & Kamasi Washington – "Dinner Party: Dessert"

Masego – "Studying Abroad: Extended Stay"

Parim räppesitus

Baby Keem, Kendrick Lamar – "Family Ties"

Cardi B – "Up"

J. Cole, 21 Savage & Morray – ​​"My Life"

Drake, Future, Young Thug – "Way Too Sexy"

Megan Thee Stallion – "Thot Shit"

Parim traditsiooniline R&B esitlus

Jon Batiste – "I Need You"

BJ the Chicago Kid, PJ Morton, Kenyon Dixon, Charlie Bereal – "Bring It On Home"

Leon Bridges, Robert Glasper – "Born Again"

H.E.R. – "Fight for You"

Lucky Dave, Yebba – "How Much Can A Heart Take"

Parim räppalbum

J. Cole – "The Off-Season"

Drake – "Certified Lover Boy"

Nas – "King"s Disease 2"

Tyler, the Creator – "Call Me If You Get Lost"

Kanye West – "Donda"

Parim meloodiline räpplugu

J. Cole, Lil Baby – "Pride Is The Devil"

Doja Cat – "Need to Know"

Lil Nas X, Jack Harlow – "Industry Baby"

Tyler, the Creator Featuring YoungBoy Never Broke Again, Ty Dolla $ign – "WusYaName"

Kanye West, The Weekend, Lil Baby – "Hurricane"

Parim räpplugu

DMX, Jay-Z, Nas – "Bath Salts"

Saweetie, Doja Cat – "Best Friend"

Baby Keem, Kendrick Lamar – "Family Ties"

Kanye West, Jay-Z – "Jail"

J. Cole, 21 Savage & Morray – "​​My Life"

Grammyde võitjad selguvad 31. detsembril 2022. Kõikide kandidaatidega saab tutvuda SIIN.