Andrei Zevakin plaanib Eesti Laulu võistlustulest võitjana väljuda

Eelmise aasta Eesti Laulu võistlusel osales Andrei Zevakin kogunisti kolme looga. Nendeks olid "Time", mida esitas Sissi, Nika Marula "Calm Down" ning Andrei Zevakini ja Pluuto singel "Wingman.

Ka sel aastal on Andrei Zevakin tagasi Eesti Laulul. Eesti Laulu I veerandfinaalis osales Kéa lugu "Everytime", mille üks autor on Zevakin. Kahjuks lugu edasi järgmisesse vooru ei pääsenud. "Kahju küll, aga jällegi kogemus," rääkis Zevakin.

Singel "Everytime" on Zevakini sõnade kohaselt püüdnud Eesti Laulu konkursile jõuda korduvalt, kuid seni tulutult. Seekord tegi Zevakin loos mõningad parandused ning nüüd pääses lugu ka televaatajate ette.

Eesti Laulu II veerandfinaalis kõlab Andrei Zevakini, Grete Paia ja Henry Orlovi sulest ilmunud singel "Mis nüüd saab". Zevakini sõnul on laulus tunda Ladina-Ameerika muusika mõjutusi. "Mulle ikka see Ladina teema väga meeldib," rääkis Zevakin.

Eesti Laulu konkurssi soovib Andrei Zevakin võita. "Kui mul juba eelmine aasta oli esimene koht käegakatsutav, siis jääb see kripeldama," ütles muusik. "Nii mitu korda juba osa võtnud, siis võiks see võit ka ikka kunagi ära tulla."

Kuigi Eesti Laulul on Zevakin osalenud korduvalt, saab ta võistluselt iga aasta mõne uue kogemuse. "Tutvud uut inimestega, saad artistidega tuttavamaks, kes on uuemad. See kõik on ikkagi positiivne kogemus ja sellepärast ma seal ka käin."

Zevakini sõnul on konkurssi lihtsam võita, kui artist on juba mõnda aega Eesti muusikamaastikul tuttav. "Eesti Laul on paraku selline, kui me vaatame viimase kümne aasta võite, siis on võitnud ikkagi need inimesed, kes on pildis olnud juba mõnda aega," rääkis Zevakin.

Eesti Laulu võistlus on Andrei Zevakini sõnul alati üllatusi täis ning keeruline on ennustada, kes lõpuks konkursilt võitjana väljub. Nii kutsus Zevakin üles inimesi ka veerandfinaalis enda lemmikute poolt hääletama, mitte lootma juhuslikule õnnele.

Tänaseks on Andrei Zevakin sõlminud lepingu ka plaadifirmaga Sony Music. Kuigi vaba aega artisti ajagraafikus napib, püüab ta koostööd teha nii palju erisuguste artistidega kui vähegi võimalik. "Olen alati avatud ustega," sõnas muusik ja lisas, et meeldiv on teha koostööd toredate inimestega või nendega, kellel on pakkuda midagi uut ja teistsugust.