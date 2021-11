The Weekndi "Blinding Lights" krooniti Billboardi läbi aegade edukaimaks looks

Billboardi andmetel on "Blinding Lights" tänaseks veetnud 90 nädalat edetabeli esisajas.

Laul tõrjus läbi aegade edukamate laulude edetabeli esikohalt Chubby Checkeri 1960. aasta hiti "The Twist".

The Weeknd ehk Abel Tesfaye avaldas loo "Blinding Lights" 2019. aasta novembris. 2021. aasta septembriks oli sellel Spotifys rohkem kui 2,5 miljardit striimi.

Loo populaarsust on aidanud kasvatada Tiktok (eriti piirangute ajal) ja selle esitus The Weekndi poolt Super Bowlil 2021. aastal.

Märtsis tegi The Weeknd lauluga ajalugu - see oli esimene lugu Billboardi ajaloos, mis püsis singliedetabeli Billboard Hot 100 esikümnes terve aasta järjest.

Billboardi esikümme läbi aegade:

1. Blinding Lights - The Weeknd

2. The Twist - Chubby Checker

3. Smooth - Santana feat. Rob Thomas

4. Mack the Knife - Bobby Darin

5. Uptown Funk! - Mark Ronson feat Bruno Mars

6. How do I Live - LeAnn Rimes

7. Party Rock Anthem - LMFAO feat Lauren Nemmett & Goonrock

8. I Gotta Feeling - The Black Eyed Peas

9. Macarena (Bayside Boys Remix) - Los Del Rio

10. Shape of You - Ed Sheeran

Singliedetabel Billboard 100 on lugusid järjestanud raadios mängitavuse, müügi ja striimide järgi viimased 63 aastat.