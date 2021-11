Mart Juur: Tänapäeva diskoõhtud on tunduvalt sõbralikumad

"See on tõsieluline lugu sellest, milline oli disko vanasti," rääkis Mart Juur enda huumorikogust.

Mart Juur peab ennast harrastusdiskoriks. "Mina olen selline inimene, kes tuleb mängib enda lemmikmeloodiaid." Juure diskorikarjäär ulatub tagasi juba 1980. aastatesse ning mees tõdes, et kui paljud DJ-d on spetsialiseerunud kindlale suunale, siis Juur mängib seda, mis temale parasjagu meeltmööda on. "Mängin muusikat, mis meeldib mulle ja paljudele teistele ka."

Samuti tutvustas Mart Juur diskomuusika ajalugu. Juure sõnade kohaselt sai plaadimuusika järgi tantsimine alguse 1970. aastatel. Diskoõhtud täidavad Juure sõnul kahte funktsiooni. Esmalt täidavad diskoteegid muusikalist rolli, kuid on ka sotsialiseerumise vahendiks. "See on see koht, kus inimesed tulevad kokku ja saavad koos aega veeta ja võib-olla ka üksteisega tutvuda."

Tänapäeva disko on võrreldes 1970. aastate diskoga väga palju muutunud. Nii rääkis Mart Juur, et 1970. aastatel oli diskoteekides väga range kord. Näiteks pidi eelnevalt välja valima partneri ning tantsiti kaks laulu. "Tänapäeval on kõik väga muutunud ja see muutus tuli minu arvates kuskil 90ndatel," ütles Juur.

"Tänapäeval on diskoõhtud tunduvalt sõbralikumad ja vägivallavabamad," rääkis Mart Juur.

Saates valis Mart Juur välja viis parimat diskohitti. Mart Juure edetabelis võtsid koha sisse artistid nagu näiteks Boney M., muusikakollektiiv Lipps Inc, Amanda Lear, Smokie ja ansambel Laine. Juure sõnul lähevad need lood alati publikule hästi peale.