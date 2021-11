Koguperefilm "Jõulud džunglis" taaslinastub Eesti kinodes

Režissöör Jaak Kilmi usub, et Eesti lapsed janunevad helge jõulufilmi ja kinoelamuse järele. "Sel advendiajal on mullusest hõlpsam teha klassiga ühiseid kinokülastusi ja seda seiklusrohket, lõbusat ja maagilist jõulufilmi on kõige toredam vaadata, kui saalis on ka sõpru," ütles Kilmi ja lisas, et koguperefilm ei jäta külmaks ka lapsevanemaid.

Filmi produtsent Evelin Penttilä on kindel, et Eestis on veel palju lapsi, kes tahaksid filmi "Jõulud džunglis" kinos näha. "Meil on ääretult hea meel kõigi nende 27 000 kinosõbra üle, kes eelmisel talvel filmi suurel ekraanil jõudsid vaadata. Kahjuks seadis viiruse kõrge levik mullu detsembris piirangud kooligruppide kinokülastustele ning jaanuaris suleti vastavalt Eesti Vabariigi valitsuse korraldusele kinod nii Harjumaal kui Ida-Virumaal. Seetõttu jäi paljudel film nägemata. Tahame kõigile pakkuda uut võimalust filmi peategelaste seiklustele suurel ekraanil kaasa elada, mistõttu otsustasime "Jõulud džunglis" ka sel advendiajal kinodesse tuua," rääkis Penttilä.

Filmi peaosalise Paula rollis astub üles Läti näitleja Rebeka Šuksta, tema ustavat sõpra ja teejuhti Akhimi mängib Indoneesia poiss Brydden Fablo Escobar. Filmis teevad keskkonnakaitsjate rollis kaasa eesti näitlejad Saara Pius ja Pääru Oja ning ootamatus rollis astub üles Tõnu Kark.

"Jõulud džunglis" on dubleeritud eesti ja vene keelde. Filmi eestikeelses versioonis annab peaosalisele Paulale hääle "Sipsiku" filmist Anuna tuttav Elo-Mirt Oja. Akhimi häält dubleerib Nils Jaagup England, kes teeb kaasa Jaak Kilmi järgmises lastefilmis "Tagurpidi torn".

Eesti vaatajate jaoks on filmitegelastele oma hääle andnud veel Anti Kobin (Paula isa), Hilje Murel (Paula ema), Liisa Saaremäel (Paula õde Kata), Rauno Kaibiainen (Akhmi isa), Tõnu Kilgas (kaevanduse äriboss), Mart Toome (paadimees Pak Ibu) ja mitmed teised.

Kogupere seiklusfilmi "Jõulud džunglis" režissöör on Jaak Kilmi ("Sangarid" ja "Sigade revolutsioon"), stsenarist Lote Eglīte. Filmi operaator on Aigars Sermukšs ja kunstnik Katrin Sipelgas.

"Jõulud džunglis" taaslinastub kinodes üle Eesti 26. novembrist 2021.