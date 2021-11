Jaagup Kreem peab ennast Harry Potteri fänniks

Saates mainis Jaagup Kreem, et kuigi saabus hiljuti enda bändiga esinemast Rootsi kruiisilt, leiab ta aega ka puhkamiseks. Nii selgus, et viimati puhkas Jaagup Kreem Inglismaal ühes pisikeses külas.

Inglismaad on muusik ka varem külastanud ning Harry Potteri fantaasiamaailma asutajana on muusik sattunud ka filmi võttepaikadesse. "Ma olen kõik need raamatud läbi lugenud ja kõik need filmi ära vaadanud ja mulle selline fantaasia värk on alati meeltmööda olnud," rääkis Kreem ja lisas, et kui ta saaks valida, millisesse koolkonda ta kuuluks, valiks muusik kindlasti Slytherini.

Harry Potter pole ainus, mida Jaagup Kreem fännab. Saates selgus, et ka Gunnar Grapsi peab muusik auväärseks. "Gunnar Grapsi fänn olen ma olnud umbes aastast 1986," rääkis Kreem ja meenutas, et Grapsi kontsert oli temal esimene, kuhu vanemad lubasid Jaagup Kreemil üksinda minna. "See oli vali, see oli higine, see oli agressiivne, see oli meeletu energiaga kontsert," ütles muusik ja sõnas, et jäi Grapsi esinemisega igati rahule.

Veel rääkis Jaagup Kreem, et 1991. aastal osales tema bänd Terminaator noortefestivalil Rock In, mille žüriisse kuulus ka Gunnar Graps. "Tema õnneks rääkis meile välja selle peavõidu, sellepärast et teised žüriiliikmed osad ei näinud meis potentsiaali," rääkis Jaagup Kreem ja lisas, et Graps oli kindel, et Terminaator suudab tulevikus veel palju saavutada.

Hommikuprogrammis oli Jaagup Kreemil ülesanne valida välja ka mõned lood Gunnar Grapsi loomingust. Nii kõlasid saates Grapsi "Raudmees", "Mosaiik", "Kaob kõik" ja "Valge varju bluus". Kreemi sõnul on need laulud ühed parimad Gunnar Grapsi repertuaarist ja toovad mehele meelde mälestused nooruspõlvest. Kõige paremaks Grapsi looks peab Jaagu Kreem aga lugu "Mosaiik".

Jaagup Kreemi bänd Terminaator astub üles ka Gunnar Grapsi 70. sünnipäevale pühendatud mälestuskontserdil 28. novembril Alexela kontserdimajas. Lisaks Terminaatorile esinevad kontserdil näiteks Ivo Linna, Tõnis Mägi, Lexsoul Dancemachine ja Eesti rahvusmeeskoor.