Briti muusikaauhindade jagamisel kaotatakse soopõhised kategooriad

Briti muusikaauhindade (Brit awards) korraldajad teatasid, et kaotavad järgmisest aastast soopõhised kategooriad. Britid ei vali enam eraldi parimat mees- ja naisartisti.

Parima Briti nais-ja meesartisti kategooria ühendatakse alates 2022. aastast parima artisti tiitliks. Samuti kannab parima rahvusvahelise mees- ja naisartisti tiitel uuest aastast nime parim rahvusvaheline artist.

Briti muusikaauhindu on soopõhiselt välja jagatud alates selle loomisest 1977. aastal. Korraldajad lubasid 2019. aastal auhinnad üle vaadata, kuid jätsid meeste ja naiste kategooriad siiski puutumata.

Artistid, nagu Sam Smith ja Will Young, on ka varem soopõhiste kategooriate eemaldamist nõudnud, öeldes, et praegune süsteem välistab mittebinaarsed artistid.

Sam Smith, kes peab ennast mittebinaarseks, jäi just seetõttu 2021. aasta muusikaauhindade nominatsioonist ilma. Smithi stuudioalbum "Love Goes" jõudis küll UK muusikakuulamiste edetabelis teisele kohale, kuid tema albumit ei osatud paigutada õigesse kategooriasse.

"Briti muusikaauhindade jagamine on olnud minu karjääri oluline osa," on Sam Smith öelnud. "Ootan põnevusega aega, mil auhinnasaated võivad peegeldada ühiskonda, kus me elame. Tähistagem kõiki, olenemata soost, rassist, vanusest, võimetest, seksuaalsusest ja klassist," ütles Sam Smith.