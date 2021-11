Vahur Kersna: Gunnar Graps oli kõike muud kui raudmees

Eesti ja nõukogude rokikangelase Gunnar Grapsi 70. sünniaastapäevaks on Vahur Kersna käe all valminud värske dokumentaalsaade muusiku elust ja loomingust.

30 aastat tagasi tegi Kersna Grapsi 40. sünnipäevaks saate, mis kandis pealkirja "Raudmees", kuid nüüd tunnistab, et ei osanud toona aimatagi, kui vale see oli. "Ma teadsin kindlalt, et selle saate pealkiri, mis sünnib tema 70. sünniaastapäevaks, ei ole ka "Raudmees". Ta oli kõike muud kui raudmees," rääkis Kersna "Vikerhommikule".

Saatejuht sõnas, et rokkmuusika vajab samuti legende ja muinasjutte ning Graps esindas hästi raudmehe kuvandit. "Aga inimese või loojana ta oli väga õrn ja tundlik ning väga-väga teine inimene kui raudmees," kinnitas Kersna.

Uus saade Gunnar Grapsist sündis seetõttu, et Kersna tundis hästi nii muusikut ennast kui ka aega, milles ta tegutses. "Ma pidin selle saate ära tegema, sest mul tõesti on mälestused," ütles Kersna.

Grapsi elu viimased aastad olid kurvad ja traagilised. "Siin ongi põhjus selles, et ta ei kohanenud uue ajaga," arvas Kersna. Muusik ei suutnud oma sissetulekuid mõistlikult kasutada ja raha voolas näppude vahel välja. Tema viimasel kontserdil oli publikus kuus inimest.

"Gunnar Graps. Trubaduur magistraalil" on ETV eetris reedel, 26. novembril kell 21.40.