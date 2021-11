Ridley Scott plaanib "Blade Runnerist" ja "Alienist" teha telesarjad

Filmilavastaja Ridley Scott kinnitas, et plaanib kahest oma kõige kuulsamast filmist – "Blade Runner" ja "Alien" – teha telesarjad.

Scott, kelle uus film "House of Gucci" linastub peagi kinodes, ütles esmaspäeval BBC Radio 4 saates "Today", et on juba kirjutanud "Blade Runnerile" valmis pilootosa ja plaani kogu kümneosaliseks sarjaks, vahendab BBC.

"Blade Runner", mille tegevus toimub 2019. aasta düstoopilises Los Angeleses, linastus 1982. aastal, peaosas Harrison Ford. Selle järjefilm "Blade Runner 2049" linastus 2017. aastal, peaosas Ryan Gosling koos Fordiga. Animasari "Blade Runner: Black Lotus" esilinastus selle kuu alguses Adult Swimi kanalil.

Scott kinnitas, et "Alieni" telesarja pilootosa on samuti kirjutamisel.

1979. aasta filmis "Alien" mängisid peaosades Sigourney Weaver ja Tom Skerritt ning sellele tehti kolm järge. Hiljem on linastunud mitu eellugu jutustavat ja ristandfilmi, samuti on välja antud koomikseid ning videomänge.