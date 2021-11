Kevin Spacey peab "Kaardimaja" produtsendile hüvitama 31 miljonit dollarit

Spacey vallandati "Kaardimajast" enne selle kuuendat ja viimast hooaega pärast seda, kui telesarja kaheksa töötajat esitasid mehele süüdistuse seksuaalses väärkäitumises, vahendab Consequence.

The Hollywood Reporteri andmetel jõudis vahekohtunik järeldusele, et Spacey rikkus lepingulisi kohustusi osutada teenuseid "professionaalsel viisil" ja "kooskõlas [produktsioonifirma MRC] mõistlike juhiste, tavade ja poliitikaga".

Spacey vallandamise tõttu pidi MCR "Kaardimaja" kuuenda hooaja täielikult ümber kirjutama ja kärpima episoodi kokku 13-lt kaheksale. Nüüd on MCR esitanud Spacey'ile 31 miljoni dollari suuruse arve.

Pole kindel, kas Spacey'il isegi on seda raha kusagilt võtta. Pärast "Kaardimajast" lahkumist on tal olnud raske leida tööd – erand on väike roll Frank Nero eelolevas Itaalia filmis "L'uomo Che Disegno Dio". Lisaks on Spacey juba jõudnud rahalisele kokkuleppele ühe oma süüdistaja perekonnaga ja teda ootab veel üks kohtuasi näitleja Anthony Rappiga.