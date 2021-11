Lauamängudisainer Meelis Looveeri mängud on jõudnud turgudele üle maailma

Lauamängudisainer Meelis Looveeri kodus on tema enda sõnul vähemalt viissada lauamängu ja kindlasti rohkemgi. Neid, mis Looveer ise on valmis teinud, on umbes 30 ja mitmeid neist on jõudnud turgudele üle maailma. Arvuti ja sahtlid on tal ideid täis.

Lauamängude disainimine ongi Looveeri töö ja sellega on ta tegelenud juba üle kümne aasta.

"Ma olen kogu aeg sõpradega kaarte tagunud ja natuke mingil hetkel ka arvutimänge mänginud. Vaatasin poodides, et lauamänge oli kuidagi vähe, siis hakkasin otsima ja natukene ka maale tooma neid. Tegelesin äripoolega, aga siis hakkasid ideed ka tulema," tunnistas ta.

Tänaseks on Looveeri loodud mängud jõudnud Eestist kaugemalegi – mitmele poole Euroopasse, Ameerikasse, Kanadasse. Mitmest mängust on trükid ka näiteks Jaapanis, Koreas, Hiinas, Venemaal ja Hongkongis.

Looveer selgitas, et teeb arvutis kaardid valmis, prindib need välja ning seejärel tuleb tal üksi testida, kuidas see mäng üldse töötab. Järgmine etapp on hakata mängu perega proovima. Ta tõdes, et vahel peab manguma ka, et pere koos temaga mõnda uut mängu prooviks.

"Ma olen tähele pannud, et kui mängin uusi mänge, siis mul jääb selle mängu osas mõni ebaoluline detail silma, millel baseerub näiteks mõni teine mäng. See võib olla üks jumalast pisikene asi, mis mul tekitab kohe ahelreaktsioonina mingid ideed."

Looveeri sõnul on lauamänguturg viimastel aastatel plahvatuslikult kasvanud. Kuigi ka "Tsirkus" ja "Reis ümber maailma" on paljudel kapinurgas ikka olemas, võidavad mängijate südameid üha enam koostöö- ja strateegiamängud, kus tuleb kaaslast tüssata või kavaldusega üle mängida.

Veel värskem trend, mis koroonaga kaasa tulnud, on aga üksi mängimine.

"Disainerid mõtlevadki välja, et oleks sooloversioon, mida saab mängida ja mis on natuke teistsugune. Vahel on paar jubinat karpi sokutatud, et taimer või midagi muud töötaks sinu vastu, või on käigud ja loed punktid kokku ning proovid järgmine kord oma punktisummat kasvatada."

Looveer märkis, et väga populaarsed on viimasel ajal ka põgenemistoa mängud. "Ongi põgenemistuba sinu laua peal. Pead kaardi pealt otsima uusi vihjeid ja mõistatama midagi või mingid kaardid kokku panema."

Ta tõdes, et kui teema ja mängumootor on väga hästi kokku pandud, siis sa oledki piraat või sõdur. "Sa oledki seal mängu sees ega saagi aru, kuidas aeg läheb."

Loover tunnistas, et arvuti ja sahtlid on tal ideid täis. "Natuke valikute küsimus." Praegu on Looveeril käsil lauamäng "Ehita linnus", millele ta otsib toetajaid Hooandjas.