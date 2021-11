Gert Raudsep kogemusest Serbia seriaalis: kõik oli väga professionaalne

Raudsep mängib seriaali teises hooajas politseikomissari.

"Juhtus, et neil lugu arenes orgaaniliselt sedapidi, et peategelane tuli saata tundmatusse riiki, kust Serbia maffiamehed teda üles ei leiaks," selgitas produtsent Esko Rips, kuidas Raudsep seriaali üldse sattus. Valik osutus Eesti peale.

"Režissöörile ka väga meeldis Eesti. Režissöörile väga meeldis Gert. Võtted läksid väga libedalt. Aga meil olid väga rasked võtted tegelikult."

Ta märkis, et neil olid alguses valikus ka teised riigid ja kindlasti aitas antud juhul kaasa Eesti filmi instituudi tagasimakseskeem, millega välismaa filmitegijad siia meelitada. See on Euroopas ja üle maailma väga laialdane skeem, mille raames makstakse osa kulutatud rahast filmitegijatele tagasi.

"Nii need filmid siia jõuavadki," sõnas Rips.

Võttetiim koosnes peamiselt eestlastest, sõnas Raudsep, seetõttu ei erinenud töö Serbia seriaalis ka väga sellest, mida ta Eesti filmide ja seriaalidega on teinud.

"Väga suurt vahet ei tundnud. Osad näitlejad vastas olid ka eestlased. Mul olid põhiliselt Hendrik Toompere Jr. ja Rain Tolk Eesti omadest."

Seda kogemust Raudsep kuidagi eriliselt välja ei tõstaks. "Halba kogemust ka ei olnud. Kõik oli väga professionaalne, väga hästi jooksis."

"Besa" kaks episoodi linastuvad Pimedate Ööde filmifestivali raames esmaspäeval Apollo Kino Solarises ning Ripsi sõnul on nad linastusele kutsunud ka mitmed telekanalite esindajad lootuses nendega kokku leppida sarja Eesti teleekraanile toomise osas.