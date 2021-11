ETV ekraanile jõuab õpetlik mängufilm "Elu on töö on elu"

"Tööd tuleb nõuetekohaselt ning hästi teha ja oma perekonna eest tuleb samuti hästi hoolitseda. Alaealiste laste eest tuleb mõlemal vanemal perekonnaseaduse järgi võrdsel määral hoolt kanda. Kuid abi ja tuge võivad vajada ka teised pereliikmed, olgu selleks puudega, ent juba täiskasvanud laps või eakad vanemad või vanavanemad. Sageli satuvad kohustused samale ajahetkele ja selle kõige keskel veel ka omaenda vajadustega arvestamine võibki olla keeruline," selgitas võrdsete võimaluste volinik Liisa Pakosta.

Kõigi nende muredega pistavad rinda Eesti tippnäitlejate osalusel värskelt valminud musta komöödia "Elu on töö on elu" peategelased. Film tugineb päriselu lugudele. Filmi peategelaseteks on perekond (Tambet Tuisk ja Evelin Võigemast), kel on kohustusi rohkem kui aega.

Peategelastelegi tundub alguses, et nad peavad ise kõigega hakkama saama ja abi küsimine ei tule kõne allagi. Olukord hakkab laabuma siis, kui isa ja ema julgevad oma tööandjatega (Liina Vahtrik ja Ain Mäeots) rääkida ning ka koolist ja kohalikust omavalitsusest abi küsida.

Osa töö- ja pereelu ühitamise kohustusi saab pikalt ette planeerida ja koos tööandjaga varakult plaane teha, aga on selliseid edasilükkamatuid kohustusi, mis sajavad kaela nagu välk selgest taevast.

Ootamatult võib juhtuda, et eakas ema või isa ei saa mõnda aega oma kodus üksinda hakkama ja elu nõuab kiiret ümberkorraldamist. Kuidas muuta perekonnaliikmete elukorraldust, kui pakutakse suurepärast tööd välisriigis? Kõigile neile küsimustele leiab vastuseid läbi pisarate filmist "Elu on töö on elu".

Filmi tootja on Kuukulgur Film ja režissöör Jan Erik Nõgisto. Filmis teevad kaasa Tambet Tuisk, Evelin Võigemast, Leene Vugts, Liina Vahtrik, Helgi Sallo, Volli Käro, Ain Mäeots jpt.

Film on ETV ekraanil 25. novembril kell 22.30 ja korduses 27. novembril kell 18.00.

Film on leitav Jupiterist, Telia videolaenutusest, Elisa videolaenutusest, Elisa Huubist ja veebilehelt toopereelu.ee.