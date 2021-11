Laura Juno andis välja debüütalbumi

Eelnevalt on laiema avalikkuse ette jõudnud Laura Juno singlid "Warm Is Her Body" ja "Way Out" ning esimese koroonalaine ajal loodud videosingel "Dance Of Isolation". Samuti on artist välja tulnud looga "Way Out", mis ilmus koostöös Sander Mölderiga.

Nii nagu albumil käsitletavatel elulistel teemadel on helgem ja tumedam pool, on ka vinüülil kaks poolt. Mõlemalt poolelt on singlitena avaldatud kokku neli lugu. Ülejäänud kuus avavad veelgi tahke, mida autor oma mõttemaailmas liikudes on pidanud vajalikuks välja lasta – alustades unetusest ja öösel üleval olemisest, nutisõltuvusest ning lõpetades sooviga olla iseseisev naine ja mitte sõltuda nii palju ümbritsevast.

Laura Junson on varasemalt tuntud koosseisudest Kali Briis ning Laura Junson and the Jeth. Laura Juno projekt on vastupidine versioon Kali Briisist, mida veab eest Laura Junson, kes on eeskätt lugude teksti ja meloodiate autor. Produtsendi rolli täidavad Erko Niit ja Alan Olonen.