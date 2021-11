Valguskunstniku sõnul näitab puude kaunistamine ühiskonna jõukust

Valguskujundaja Martin Makarevitši sõnul ei räägi kujundajad linnaruumis jõulu-, vaid talvevalgustusest. Need on valgustid, mis tulevad märksa varem ning eemaldatakse hiljem.

Martin Makarevitš tõdes, et talvekaunistustel pole kindlaid trende, mida järgida. "On sellised väga laiad, pikad ja aeglased trendid," rääkis valguskunstnik ja lisas, et valgustrendid võivad kesta üle kümne aasta.

Küll aga lisas Martin Makarevitš, et kui talvevalgustus on üsna universaalne, kohtab siiski üksikuid elemente, mis järgmistel aastatel edukalt kasutusele võetakse. Nii võib viimastel aastatel märgata Tallinna linnaruumis näiteks rahvusmustrist inspireerituid valgusteid.

Makarevitši sõnul ei pruugi Eesti linnade valgustus omavahel ühtida. Sama kehtib ka riikide kohta. Valguskujundaja arvates on tegemist lokaalsete teemadega ja sõltuvad piirkondadest. Näiteks on Pirital üles seatud meretemaatika ja kohata võib valguskunstnike poolt loodud purjekaid.

Puude kaunistamine on olnud läbi aegade populaarne. "Kui väga palju ja väga hästi puid dekoreeritakse, siis see näitab, et ühiskond on üsna jõukas," rääkis Martin Makarevitš ja tõi näitena välja nii Moskva kui ka Tallinna.

Martin Makarevitši arvates on hetkel maailmas kõige populaarsemaks trendiks monumentaalsete paigaldiste loomine. Seda peamiselt selleks, et valguskunst mõjuks inimesele suurelt. "See soov on pakkuda suurt emotsiooni, suurt tunnet."

Ka tänavu kerkivad Tallinnas Vabaduse väljakule 3D-dekoratsioonid. Valguskunstniku sõnade kohaselt on 3D-dekoratsioonide kasutamine maailmas populaarsust koguv.

Samas rääkis Markevitš, et kui veel mõned aastad tagasi oli inimestel arusaam värvilistest tulukestest kui maitselagedusest, siis praegu see enam nii ei ole. "See on kindlasti üks trende panna valgusteid värve vahetama," ütles Markevitš.