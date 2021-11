Eesti Laulu teist veerandfinaali juhivad Uku Suviste ja Tanja Mihhailova-Saar

Eesti Laulu veerandfinaalid toovad neljal laupäeval lisaks lugudele vaatajate ette ka üllatavad saatejuhid, kes kõik on esindanud Eestit suurel Eurovisiooni laval.

Konkursi avasaadet juhtisid Eda Ines-Etti ja Tanel Padar, sel laupäeval tulevad saatejuhtidena kokku kaks järjestikust aastat Eesti Laulu võitnud Uku Suviste ja 2014. aastal Eestit Eurovisioonil esindanud Tanja Mihhailova-Saar.

Saatejuhtide paar on esmaspäeval kohal ka "Ringvaates", et avaldada need kümme nime, mis asuvad poolfinaali kohti püüdma teises veerandfinaalis sel laupäeval.

Eesti Laul 2022 järgmised veerandfinaalid toimuvad 27. novembril, 4. ja 11. detsembril. Igast veerandfinaalist pääseb žürii ja publiku hääletamise tulemusena edasi viis lugu.

Kõik esimeses veerandfinaalis võistelnud lood leiab veebikanalist Jupiter.