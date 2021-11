Muusik Allan Vainola sattus lavale tänu Jaak Joalale

Saates kõlasid isa Allan Vainola ja poja Hyrr Innokent Vainola neli lemmiklugu, mis on neid elu jooksul saatnud või mõjutanud.

"Minul oli väga lihtne valida sellepärast, et mind väga hilise eani ei huvitanud absoluutselt muusika, nii et umbes poole elust on kohe välistatud, kust muusikat valida," rääkis Hyrr Innokent Vainola ja lisas, et tema valitud muusikapalad on väga üldised ja võtavad kokku ainult mõned hetked elust.

Kuigi poeg Hyrr Innokent mainis, et esialgu ta muusika vastu huvi ei tundnud, siis nüüd on tema teed läinud vastupidises suunas ning mees on osa ansamblitest Ouu ja Seltskond Pargis.

"Huvi peab isiklikult tekkima, mitte läbi teiste," ütles Hyrr Innokent. Poeg rääkis, et lapsepõlves oli ta muusikast niivõrd ümbritsetud, et ei tahtnud alguses sellega tegeleda. Ühel hetkel aga hakkas Hyrr Innokent muusika vastu rohkem huvi tundma.

Isa Allan Vainola tõdes saates, et on suunanud enda lapsi muusikaga tegelema. See võib olla mehe sõnul tingitud asjaolust, et tema vanemad seda ei teinud. Kuigi huvi muusika vastu tekkis Allan Vainolal juba varakult, ei näinud tema vanemad vajadust panna poeg muusikakooli.

Jaak Joala lugu "Sinuga koos" meenutab Allan Vainolale lapsepõlve. Mees rääkis, et oli umbes nelja- või viieaastane ning ümises lugu lasteaias. Ümisemist kuulis muusikaõpetaja, kes palus, et Allan laulaks lugu ka klaveri saatel.

Vainola meenutas, et Joala loo esitamine lasteaias oli väga võimas tunne ja kuulama tulid ka lasteaia teised töötajad. "Mäletan, et mul oli hästi võimas tunne ja jube lahe oli seda laulda." Naljatledes mainis Allan Vainola, et just tänu Jaoale pääses ta ka lavale.

Esimesena kõlas Hyrr Innokenti valikust MGMT lugu "Electric feel". "See on siuke laul, et sealt ma avastasin enda jaoks psühhedeelse popi ja roki maailma," ütles Hyrr Innokent Vainola.

1970. aastate lõpus ja 1980. aastate alguses avastas Allan Vainola enda jaoks punkmuusika. "Enne oli see muusika kuulamine selline maki pealt istumine ja kuulamine ja sellest rääkimine, aga see sõitis sisse ellu ka. Tuli hakata punkariks. See oli kohe selge," rääkis Allan Vainola ja lisas, et sel perioodil kuulas ta näiteks soome muusikuid. Nii jõudis Allan Vainola muusikanimekirja soome bändi Problems lugu "Katupoikien Laulu".

Isa ja poeg tegutsevad aktiivselt muusikavaldkonnas ning seetõttu jagavad nad üksteisele ka muusikalisi soovitusi. Nii selgus saates, et Hyrr Innokenti üks saatesse valitud lugu "Girl is on my mind" on tee teemani leidnud just tänu isa Allani soovitusele.

Babylon Zoo lugu "Spaceman" oli Allan Vainolale esimesel kuulmisel midagi hoopis teistsugust. "Sellel lool on mingi fenomen," rääkis Allan Vainola. "Ta oli ikkagi moeröögatus," iseloomustas Vainola laulu.

D'Angelo singli "The root" avastas Hyrr Innokent ülikooliõpingute ajal Tartus. "See album on üks mu lemmikuid albumeid, mis on loodud," rääkis Hyrr Innokent ja lisas, et albumi võlu peitub selle terviklikkuses. "See on nagu üks teos, et ta ei ole kuidagi eraldiseisev."

Oliver Coates'i "Honey" on Allan Vainola hiljutine avastus. Lugu on Vainola arvates mõnus kuulamine ning selles peitub ka teatav ürgsus.

Saate lõpetas Hyrr Innokent Vainola valitud Ans. Anduri "Asfaldilapsed".

Esimest korda kuulis Hyrr Innokent lugu enda sõbra vanaema juures, kus nad üheskoos selle loo saatel tantsisid.