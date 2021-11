Raadio 2 aastahiti hääletus on avatud

Eesti suurim muusikaküsitlus on avatud ja hääletuslehele on üles seatud nimekiri lõppeva aasta silmapaistvate lugudega nii Eestist kui ka välismaalt.



Raadio 2 muusikajuhi Erik Morna sõnul on 2021. muusika-aasta üheks märksõnaks mitmekeelsus: "Mitte ainult selles mõttes, et paljud poplaulud on korraga inglise- ja korea- või eesti- ja vene- või soome- ja rootsikeelsed. Näiteks räpparid on haaranud kuuekeelse instrumendi nimega kitarr ning hakanud tegema emorokki." Ta lisab, et aasta jooksul ilmunud albumitel on tervikuna rohkem mängulisust ja lood ületavad sageli žanrite piire. "Tunnen kaasa auhinnaüritustele, kus lahterdatakse artiste eri kategooriatesse, sest piirid on järjest hägusemad. Raadio 2 aastahitt on õnneks puhas rahvahääletus, kõik stiilid ja sood on segamini ja teretulnud."



Parimad selgitatakse välja nii Eesti kui ka välismaiste lugude seast. Aastahiti hääletuslehel saab mõlemast nimekirjast valida kuni kümme lemmikut ja kui soovitud nime lehelt ei leia, võib oma lemmiku anda üles kirjutades lahtrisse artisti nime ja loo pealkirja.



Sarnaselt möödunud aastale toimub ka tänavu hääletus kolmes etapis – kuni 20. detsembrini saab lemmikuid valida suurest nimekirjast, siis jätkub hääletamine juba 20 populaarseima loo vahel ning viimases voorus avatakse hääletus edetabeli esikümnesse jõudnud lugude vahel.



Aastahiti hääletus on avatud 30. detsembrini, mil suures maratonsaates kuulutatakse välja tänavused võitjad. Suur aastalõpu edetabelisaade algab R2 eetris 30. detsembril kell 14 ning kulmineerub raadio- ja videoülekandega õhtul kell 19 aastahiti kodulehel ja Inspira telekanalis.



Juba 1994. aastal käima läinud R2 aastahiti valimine on aastatega kasvanud Eesti suurimaks muusikaküsitluseks, millele möödunud aastal anti kokku ligi 200 000 häält. Parimaks kodumaiseks looks valisid kuulajad möödunud aastal loo "Maakas" Clicherik & Mäxi ning Gameboy Tetrise esituses. Välismaistest lugudest jõudis esikohale The Weeknd ja "Blinding Lights".