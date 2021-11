Selgusid Ameerika muusikaauhindade võitjad

Kõige rohkem olid auhindadele nomineeritud Olivia Rodrigo ja The Weeknd.

Muusikaauhindade galat juhtis Cardi B. Lisaks pakkusid meelelahutuslikku elamust BTS ja Coldplay, Olivia Rodrigo, Måneskin ja paljud teised staarid.

Ameerika muusikaauhinnad 2021 võitjad:

Aasta artist: BTS

Aasta uus tulija: Olivia Rodrigo

Parim koostöö: Doja Cat ft. SZA "Kiss Me More"

Parim populaarsust koguv lugu: Megan Thee Stallion "Body"

Parim muusikavideo: Lil Nas X "MONTERO (Call Me By Your Name)"

Parim meessoost popartist: Ed Sheeran

Parim naissoost popartist: Taylor Swift

Parim popduo või grupp: BTS

Parim popalbum: Taylor Swift "Evermore"

Parim poplugu: BTS "Butter"

Parim meessoost kantrimuusik: Luke Bryan

Parim naissoost kantrimuusik: Carrie Underwood

Parim kantrimuusikute grupp: Dan + Shay

Parim kantrialbum: Gabby Barrett "Goldmine"

Parim kantrilugu: Gabby Barrett "The Good Ones"

Parim meessoost hiphop artist: Drake

Parim naissoost hiphop artist: Megan Thee Stallion

Parim hiphop album: Megan Thee Stallion "Good News"

Parim hiphop lugu: Cardi B "Up"

Parim R&B meesartist: The Weeknd

Parim R&B naisartist: Doja Cat

Parim R&B album: Doja Cat "Planet Her"

Parim R&B lugu: Silk Sonic (Bruno Mars, Anderson .Paak) "Leave the Door Open"

Parim meessoost ladinamuusik: Bad Bunny

Parim naissoost ladinamuusik: Becky G

Parim ladinamuusika grupp: Banda MS de Sergio Lizárraga

Parim ladinamuusika album: Bad Bunny "El Último Tour Del Mundo"

Parim ladinamuusika lugu: Kali Uchis "Telepatía"

Parim rokkartist: Machine Gun Kelly

Inspireeriv artist: Carrie Underwood

Parim gospelmuusik: Kanye West

Parim elektroonilise tantsumuusika artist: Marshmello