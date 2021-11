Jaagup Tuisk: kirjutasin Eesti Laulu jaoks väga palju lugusid

"Lõpp oli päris pingeline," tõdes Jaagup Tuisk, kui sai Eesti Laulu poolfinaali edasipääsemise teada viimase ehk viienda artistina. "Eelmine kord, kui ma Eesti Laulul osalesin, kuulutati mind välja üsna esimesena. Seega oli see uudne olukord." Varemgi publikut oma lavashow-ga üllatanud artisti lubas, et teeb ka seekordses poolfinaalis midagi uut ja lahedat.

Lugu "Kui vaid" valmis Jaagupi sõnul spetsiaalselt Eesti Lauluks. "Ma kirjutan väga palju erinevaid lugusid ja samamoodi on Eesti Lauluga. See oli üks kümnest loost, mille ma kirjutasin. Tundsin, et emotsioon ja tunne selle laulu taga on hea," lausus Jaagup.

Lauljat inspireerivadki enim tema emotsioonid ja tunded. Sellele lisaks ka kõik see, mida ta kogeb oma sõpradelt ja lähedastelt. Ka Mihkel Raua poolt staarisaates öeldut on ta endaga kaasas kandnud kui üht parimat nõuannet. "Mihkel Raud ütles mulle, et ära ürita nii palju teistele meeldida, siis meeldid neile rohkem."