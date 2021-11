Evelin Samuel: mõtlesin, et ei võta enam kunagi Eurovisioonist osa

"Mul pole olnud mõtteis tagasi tulla. Mõtlesin hoopis, et ma ei võta mitte kunagi enam Eurovisioonist osa," rääkis laulja Evelin Samuel. Juhus mängis suurt rolli sellel, et Samuel siiski Eesti Laulule loo esitas. "Sattusime Priit Pajusaarega EFTA galal kõrvuti istuma ja ma ütlesin talle naljaga pooleks vallatu mõtte, et kirjuta lugu," ütles laulja. Ta tõdes, et siis oligi vaat et viimane aeg loo esitamiseks ning napilt jõuti asjaga valmis.

Eesti Laulu veerandfinaalid on Samueli sõnul väga tervitatavad, sest annavad artistidele võimaluse end näidata. "Ma arvan, et see on aasta vaadatuim muusikasaade televisioonis, kus oma loomingut esitada saab. Meil pole teist võrdväärset ja selles mõttes on see parim variant," rääkis ta.