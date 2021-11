Curly Strings esitas loo peagi ilmuvalt plaadilt

Ansambli laulja Eeva Talsi sõnul on uuel albumil lood, mille juurde saab alati tagasi pöörduda. "Neis lugudes on väga palju elujaatust, isegi kui teemad on rasked ja ebamugavad. See on ausaim ja sügavaim jagamine kui eales varem."

"Lõpp" on Doris Kareva luuletus, millele Eeva Talsi tegi meloodia. "See puudutas mind väga. Aastaid tagasi on see lugu ka viisistatud, nüüd on pala meil värskelt uues kuues."