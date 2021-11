Curly Strings: Jaapani publikule esinedes saame olla täiesti me ise

End Jaapani publiku südameisse mängimine on Curly Stringsi jaoks olnud pikem protsess. "See oli neljas kord, kui me seal käisime. Esimene tuur oli pisike, justkui paarkümmend inimest. Meil oli vaja hakata publikut üles ehitama - see on raske, aga võimalik," rääkis bändi vokaal ja viiuldaja Eeva Talsi ETV saates "Hommik Anuga".

Curly Strings oli üks esimesi bände, kes pärast suuremat koroonalainet Jaapanis esines. Reeglid on seal kitarrist Jaan Jaago sõnul endiselt karmid - päevas tohib riiki siseneda 3500 inimest. "Me saime Jaapani valitsuselt eriloa, küllap oleme riigi jaoks väga olulised inimesed," muigas Jaan.

Curly Stringsi Jaapani tiim koostas ansamblile ka kava, mida sealsetel kontsertidel mängida. "Nad on tohutud fännid ja meie laule väga palju kuulanud. See kava on väga läbi tajutud," sõnas Eeva. Muuhulgas pidi Curly Strings laulma paar laulu jaapani keeles. Eeva võttis selleks puhuks eesmärgi sõnad pähe õppida, ent see polnudki nii lihtne.

"Ma ei saanud mitte midagi aru. Olin nagu väike laps, kes ei suuda üldse laulule järgi laulda. Kuu aega kõndisin Tartu peal klapid peas ja laulsin, kuni lõpuks sõnad pähe jäid, aga mingit loogikat seal polnud," rääkis Eeva.

Curly Stringsi Jaapani kontserdid olid pea kõik välja müüdud. Korra õnnestus neil ka kohalikku ajalehte sattuda, mille lugejaskond on üle viie miljoni. Ka kontsertide tagasisidest tuleb välja, et kohalikud ülistavad Eesti ansamblit taevani. "See on põhjus, miks me muusikat teeme. Tunneme, et meie muusika on õiges kohas," sõnas Villu.

Eeva tundis enda sõnul esimesest kontserdist alates, et nemad ise ja nende muusika on Jaapanis piisav, midagi muud vaja polegi. "Me ei pea midagi võimendama. Saame olla me ise ja laulda neid laule, mis on meie südamest kirja pandud. See on kõige suurem kingitus, et leidsime sealse publiku," rääkis Eeva.