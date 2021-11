Stig Rästa: enne 2030. aastat tahaks Eurovisiooni ära võita

Eesti Laul 2022 poolfinalist Stig Rästa avaldas, et Eesti esindamine Eurovisioonil on olnud talle päris suureks unistuseks.

Laupäeval toimunud Eesti Laulu I veerandfinaalist looga "Interstellar" edasi pääsenud Stig Rästa ütles, et lugu ei valminudki otseselt Eesti Laulule. "Me teeme muusikat kogu aeg. Mingi hetk tundsime, et tuli päris äge ja võimas lugu ning teeks selle Eesti Laulu ära. Esinemist ei ole viimasel ajal nii palju ja mingi hetk tuleb muusikutel see kihk ikka," lausus Rästa.

Eesti esindamine Eurovisioonil on Rästa sõnul talle suureks unistuseks olnud. Rästa ennustas, et ehk võiks ta enne 2030. aastat ka Eurovisiooni ära võita. Ka unistab ta, et koroonaaeg lõpuks läbi saaks.

Eesti Laulu tänavuseks uuenduseks on veerandfinaalid, mis aitavad Rästa sõnul oluliselt varem poolfinaalideks sisse elada. "Ma arvan, et poolfinaalid tulevad tänu sellele väga tugevad. Kui varem olid poolfinaalid esimeseks etteasteks, siis juba praegu mõeldakse kolm-neli kuud ette, mis seal tegema hakatakse," rääkis Rästa.