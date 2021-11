Galerii: Eesti Laulu esimene veerandfinaal

Esimeses veerandfinaalis osalevad Traffic "Kaua veel", Jaagup Tuisk "Kui vaid", Keá "Everytime", Fiona and Me "Feel Like This", Peter Põder "Koos lõpuni", Stig Rästa "Interstellar", Maian "Meeletu", Little Mess "Hea päev", Boamadu "Mitte kauaks" ja Evelin Samuel "Waterfall".

Esimest veerandfinaali juhivad Eda-Ines Etti ja Tanel Padar.

Veerandfinaalist saavad žürii ja publiku häälte tulemusel edasi poolfinaali viis lugu.