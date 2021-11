Hollywoodi filmioperaator Alar Kivilo: filmitöös ei tule midagi lihtsalt

Pühapäeval on "Hommik Anuga" saates külas Hollywoodi filmioperaator Alar Kivilo, kelle sõnul on operaatoritöö omapärane kunst, kus lugusid jutustatakse läbi piltide.

"Esialgu ma Hollywoodi ei pürginudki. Tahtsin saada tipp-operaatoriks, see oli mu siht. Olin veendunud, et saan seda teha Kanadas," rääkis Alar Kivilo saates "Hommik Anuga".

Kivilo tõdes, et Hollywoodi sattumine ei juhtunud üleöö, vaid oli suure töö vili. "Filmitöös ei tule midagi lihtsasti," ütles Kivilo. Enne Hollywoodi tegi operaator peamiselt loodusfilme ning kümme aastat ka reklaame. Just reklaam oli see, mis mehe tee Hollywoodi sillutas.

"Töötasin firmas, kus tegime igasuguseid muusikaklippe. Ühel päeval ootas mind lõunalt tagasi tulles teade, et Steven Spielberg helistas," meenutas Kivilo. Spielbergi produtsent teatas Kivilole, et režissöörile väga meeldis üks tema tehtud reklaamklipp. "Küsiti, kas mul oleks huvi tulla Hollywoodi filme tegema. Mina noore ja lollina ütlesin, et kui stsenaarium on mulle meelepärane, siis loomulikult. Tegelikult oleksin ma pidanud kohe lennukisse hüppama," tõdes Kivilo

Mitmedki filmid, kus Kivilo operaatorina töötanud, on pälvinud Oscari. Esimese kuldmehikese võitis 1983. aastal Kivilo filmitud "Tüdrukud ja poisid". Mees oli toona vaid 30-aastane.

Operaatorina võib Kivilo veeta päevi katsetades erinevaid valguseid ja objektiive. "Bruce Willis oli harjunud, et teda filmitakse lähiplaanis 75-millimeetrise objektiiviga, mis on väga kosmeetiline ja ilus objektiiv. Kui ta mängis aga vangilaagris sõja ajal Ameerika komandanti, arvasin ma, et see objektiiv tegi ta liiga ilusaks. Mulle sobis 50-millimeetrine objektiiv rohkem ja nii ma teda ka filmisin. Igaks juhuks, et ta õiendama ei hakkaks, lasin kaamera-assistentidel objektiivi peale kirjutada 50 asemel 75," meenutas operaator.

Siirad hetked pakuvad põnevust

Mehel on õnnestunud töötada inimestega, kes on professionaalsed, keskendunud ja väga sümpaatsed. Eriti jäi talle hinge koostöö näitleja Jessica Langega filmis "Normal". "Ta teadis ka tehnilist poolt, alati küsis, kas on lähiplaan või laiem plaan. Kui laiem plaan, näitles oma kehaga, kui lähiplaan, tuli see ta silmadest või olemusest," rääkis Kivilo.

Ehkki Kivilo on filminud märuleid ja põnevikke, tekitab talle kõige vägevama emotsiooni siiras ja vahetu näitlejatöö. "Näed väga selgelt, mida näitleja seestpoolt tunneb, tajud seda ja see on põnev," ütles ta. Et aga Hollywoodis on mängus suured rahad, minnakse filmidega kindla peale välja. "Need filmid, kus kõik plahvatab ja metsiku tambiga üksteist taga aetakse, toovad raha sisse. Väiksemaid filme küll tehakse, aga eelarved jäävad järjest õhemaks," tõdes Kivilo.

Ka Eestis on operaatori sõnul andekaid filmitegijaid ja operaatoreid ning ta ei välista koostööd siinsete meistritega. "Kui tegin "Kiireid ja vihaseid", kiitis üks "Teneti" peal töötanud režissööri assistent väga Eesti meeskonda. Meil on Eesti filmitegijaid rohkem vaja. Hea meelega teeksin nendega ka koostööd."

