Tomi Rahula Eesti Laulust: publik saab tänavu olla justkui eelžürii rollis

"Tekkis võimalus, et rohkem artiste saaks Eesti Laulu platvormile. Tegelikult on muusikuid ja laule veel, kes seda kohta vääriksid, aga kuskil on limiit," ütles Eesti Laulu peaprodutsent Tomi Rahula "Vikerhommikus".

Rahula sõnul ei mängi rolli see, kas artist saab edasi finaali või poolfinaali, sest juba veerandfinaalis võib end märgatavaks teha. "Uutele tulijatele saab anda rohkem võimalust end näidata ja ma arvan, et see on muusikute poolt vaadatuna tänuväärne," sõnas Rahula.

Eesti Laulu esimese veerandfinaali žüriiliige Olav Osolin rääkis, et lähtub oma valikus sellest, kuidas talle lugu meeldib. "Ma ei hakka prognoosima seda, kas lugu võib Eurovisioonil läbi luua või mitte, sest kõik kogemused näitavad, et see on tulutu. See, mida Euroopa rahvas arvab ja mis järjekorda laulud satuvad, on prognoosimatu," ütles Osolin.

Veerandfinaalid on esmakordsed ka žürii jaoks, kes näeb ja kuuleb lugusid täna alles esimest korda. "Me lähme Olaviga telemajja ja hakkame neid lugusid läbi vaatama," ütles Rahula.

Ka televaataja saab Rahula sõnul veerandfinaalides olla justkui eelžürii rollis. "Publik näeb ja kuuleb võistluslaule saates esimest korda ehk esmamulje otsustab. Pole nii, et kaks kuud on neid lugusid juba kuulata saadud," rääkis produtsent.

Osolin tõdes, et Eesti Laulul on omapärane olukord, mis puudutab võrdlust Eurovisiooniga. "Kuna Eesti võidulaul on tavaliselt enne Eurovisiooni raadiost palju kõlanud, siis saab see publikule hästi tuttavaks. Eurovisioonil teisi lugusid kuulates tundub enda laul kõige armsam ja seetõttu prognoositakse, et meie laul võidab või jõuab kindlalt finaali," rääkis Osolin ja lisas, et kui seda siiski ei juhtu, elatakse üle väga suur šokk.

Rahula sõnul on Eestil Eurovisiooni võitmiseks šansse küll. "Võiduvõimalus on kõikidel riikidel sama suur. Ennekõike mängib rolli laul, aga ka lavašõu. Kindlasti on Eestil see laul olemas."

Osolin ütles aga naljatledes, et ta ei sooviks Eesti võitu Eurovisioonil, sest see tooks väikesele riigile tohutu majandusliku surve. "Igal aastal loodan, et Eesti tuleb teiseks. Kui me võidaks, siis ma ei tea, kust see raha kokku leitakse," naeris Osolin.