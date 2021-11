Täna selguvad Eesti Laulu esimesed poolfinalistid

Veerandfinaal toimub otsesaatena telemajast, kus kohal on nii artistid kui ka nende toetajad. Lood astuvad võistlustulle artistide poolt konkursile esitatud muusikavideotena.

Kümnest võistlejast pääsevad veebruaris toimuvatesse poolfinaalidesse edasi viis lugu, neist kolm sõltuvad publiku häältest ja kaks edasipääsejat otsustab kohalikest ekspertidest koosnev žürii. Televaataja saab oma lemmiku poolt hääletada saate lõpus.

Esimese veerandfinaali esinemisjärjekord koos hääletusnumbritega

1. Traffic "Kaua veel": hääletusnumber 900 7001

2. Jaagup Tuisk "Kui vaid": hääletusnumber 900 7002

3. Keá "Everytime": hääletusnumber 900 7003

4. Fiona and Me "Feel Like This": hääletusnumber 900 7004

5. Peter Põder "Koos lõpuni": hääletusnumber 900 7005

6. Stig Rästa "Interstellar": hääletusnumber 900 7006

7. Maian "Meeletu": hääletusnumber 900 7007

8. Little Mess "Hea päev": hääletusnumber 900 7008

9. Boamadu "Mitte kauaks": hääletusnumber 900 7009

10. Evelin Samuel "Waterfall": hääletusnumber 900 7010

Hääletamine avatakse saate lõpus, ühe kõne hind on 1.60 eurot. SMS-i teel saab hääletada numbril 13013 - hääletamiseks tuleb sisestada sõnumisse laulu number.

Esimest veerandfinaali juhivad lauljad Eda-Ines Etti ja Tanel Padar. Järgmise veerandfinaali koosseis ja saatejuhid selguvad esmaspäeval "Ringvaates".

Otsesaadet näeb kell 21.35 ETV-s, telekanalis ETV+ ja veebikanalis Jupiter ning ERR Menu portaalis ja www.eestilaul.ee veebilehel.

Eesti Laulu põhikonkursil osaleb tänavu 40 lugu, igas veerandfinaalis jõuab publiku ette kümme lugu. Veerandfinaalide otsesaated toimuvad neljal järgneval laupäeval: 20. ja 27. novembril ning 4. ja 11. detsembril. Eesti Laul 2022 poolfinaalid toimuvad 3. ja 5. veebruaril ning võitja selgitab välja suur finaal 12. veebruaril Saku Suurhallis.