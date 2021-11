Kristjan Hirmo: Avicii lihtsalt põletati läbi

Hirmo märkis "Ringvaates", et see raamat on väga mitmekihiline. "Siin on hästi palju muusikatööstuse peendetaile, palju artistide nimesid, laulude pealkirju, DJ-sid, produtsente Hollandist, USA-st, plaadifirmade tegelasi," kirjeldas ta.

"Ja siis on teine kiht, mis on kogu Avicii traagika, mis tema selle tohutu karjääri, edu ja kiire tähelennuga kaasas käis," lisas Hirmo. "Mul isiklikult oli seda väga naljakas lugeda, sest kuskil 80. või 90. leheküljel hakkasid mulle ette tulema tuttavad nimed, kellega ma olen ise suhelnud."

Hirmo ütles, et Aviciil oli üks suur miinus. "Seda loetakse rohkem plussiks, aga ta oli perfektsionist ja ta tahtis, et kõik oleks perfektne – tema looming. Ta jõudis juhuslikult elektroonilise muusika juurde, kui ta hakkas asja vastu huvi tundma, kuidas seda tehakse. Saatus viis ta kokku väga õigete inimestega," märkis ta.

"Tal oli ju super mänedžer, kes lükkas tema karjäärile suure hoo sisse ja keda Avicii ise nimetas ka oma kõige suuremaks nõuandjaks. Teda ümbritsesid alati õiged inimesed. Aga see tempo oli meeletu. Kui vanasti öeldi sex, drugs and rock'n'roll, siis selle raamatu põhjal võib öelda nüüd sex, drugs and EDM."

Hirmo lisas, et see pole mingi saladus, et selle äriga käivad kaasas alkohol, mõnuained, samuti oli kehv ka Avicii tervis. "Ta pidi hakkama tarvitama ravimeid. Ta viibis väga palju Ameerika Ühendriikides, kus tervishoiusüsteem ja ravimipoliitika on natuke teine kui Euroopas. Nii et see on ilmselge näide sellest, kuidas inimene põletati läbi."