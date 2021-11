Piip ja Tuut teevad teatrimaja sünnipäeval kummarduse vaatajatele

Sünnipäeva puhul avanevad Piip ja Tuut veebikanalil kõik tähesaated tasuta vaatamiseks nädalavahetuse lõpuni.

2010. aastal avatud teatrimaja Toompeal on külastatud üle 200 000 korra.

11 aastaga on lavale jõudnud 39 uuslavastust, millest 23 koduteatri laval. Ekraanidel on ilmunud neli telesarja, millest kolm salvestati Toompea teatrimajas ning valminud on kaks Raadioteatri muinasjutusarja.

Piip ja Tuut teevad teatri sünnipäeval kummarduse tänastele ja homsetele vaatajatele ja toetajatele.

Piip ja Tuut Teater on ainuke järjepidevalt tegutsev klouniteater Eestis ja üks väheseid sarnaseid Euroopas, kelle repertuaar kõnetab väikseid vaatajaid ja täiskasvanud publikut samaväärselt, kuid kes ise arvavad, et nende missiooniks on mängida lastega peredele.