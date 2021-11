Vaata uuesti: kõik Eesti Laulu I veerandfinaalis osalenud lood

Boamadu "Mitte kauaks": autorid Peeter Priks, Keith Mutvei



Evelin Samuel, "Waterfall": autorid Glen Pilvre, Priit Pajusaar, Katrin Pärn



Fiona and Me "Feel Like This": autorid Fiona and Me

Jaagup Tuisk "Kui vaid": autorid Jaagup Tuisk, Rita Bavanati, Lauri Räpp



Kea "Everytime": autorid Andrei Zevakin, Ketter Orav



Little Mess "Hea päev": autorid Timo Vendt, Tanja Mihhailova-Saar, Andra Teede



Maian "Meeletu": autorid Maian Lomp, Gevin Niglas



Peter Põder "Koos lõpuni": autorid Peter Põder, Raul Krebs

Stig Rästa "Interstellar": autorid Stig Rästa, Victor Crone, Herman Gardarfve, David Lingren Zacharias, Fred Krieger



Traffic "Kaua veel": autorid Karl Killing, Andreas Poom, Fred Krieger, Silver Laas, Vallo Kikas