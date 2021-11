Jennifer Lopezi ja Owen Wilsoni uuest filmist "Marry Me" avaldati treiler

Filmis abiellub superstaar Kat (Jennifer Lopez) võhivõõra mehega (Owen Wilson), kui saab teada, et tema peigmehel (Maluma) on armuafäär teise naisega. Ehkki võltsabielu on mõeldud kestma vaid mõned kuud, armuvad vastabiellunud tasapisi teineteisse.

Filmis mängivad veel Sarah Silverman, Jameela Jamil ja Jimmy Fallon.

"Marry Me" lavastas Kat Coiro ("It's Always Sunny in Philadelphia", "Dead to Me"). Film põhineb Bobby Crosby graafilisel romaanil. Selle stsenaristid on John Rogers, Tami Sagher ja Harper Dill.

Filmi treileris esitab Lopez lugu "On My Way". "Marry Me" jõuab kinodesse 11. veebruaril.

Lopezi viimased filmid on lavastanud naised. 2020. aastal rääkis ta, kui oluline on, et naised üha enam filme lavastaksid.