Adele avaldas albumi "30"

Adele'i uuel albumil on 12 pala, millest viis on laulja juba varem avaldanud. Viimati avaldas Adele kauamängiva 2015. aastal.

Uus album räägib Adele'i lahkuminekust tema eksabikaasast Simon Koneckist. Lugu "Easy On Me", mille Adele avaldas uuelt albumilt esimesena, on laulja sõnul kirjutatud tema üheksa-aastasele pojale eesmärgiga, et ta mõistaks oma vanemate lahkumineku tagamaid. Singliga purustas Adele ka Spotify rekordi, kui kogus esimese 24 tunniga loole rekordilise hulga kuulamisi.

Telesaates "Adele: One Night Only" esitas Adele uuelt albumilt lood "I Drink Wine", "Hold On" ja "Love Is A Game". Saates andis ta intervjuu ka Oprah Winfreyle, milles rääkis pikemalt uuest albumist, lugude tähendusest, elust pärast lahutust, kaalulangetusest ja poja kasvatamisest.

Neljapäeval jagas Adele ka oma elutoas esitatud pala "To Be Loved". Adele on öelnud, et ei esita seda lugu kontsertidel, sest ta muutub liiga emotsionaalseks. Laulu kirjutades kujutas Adele oma poega Angelot 30-aastasena ning ütles, et võib-olla laulab ta seda pojale siis.

Veel on Adele öelnud, et mingil hetkel mõtles uue albumi üldse avaldamata jätta.

Adele on 15 korda Grammy auhindadega pärjatud artist. Tema kaks viimast albumit on võitnud parima albumi Grammyd. Oma esimese Grammy pälvis muusik 2009. aastal, kui võitis parima uue artisti kategoorias.