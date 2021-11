Saaremaa prouad jäljendavad soome kunstnik Inge Lööki postkaarte

Aive ja Ulvi sõprus on kestnud 40 aastat. Seda isegi hoolimata tõsiasjast, et Aive elab juba 20 aastat Saksamaal.

Saksamaale kolis Aive armastuse pärast. Muidugi oli Aivel kahju sõbrannast nii kaugel eemal olla, aga tõdes, et nende sõprus oli pärast pikki aastaid kuidagi nõrgemaks muutunud. Eestit külastab Aive kord aastas.

Soome kunstnik Inge Lööki kaartide taaslavastamine sai prouadel alguse Ulvi 60. sünnipäeval. Täpsemalt kinkis Aive sõbranna Ulvile isetehtud raamatu, mille sees leidus hulganisti Inge Lööki postkaarte. "Valisin välja sellised, mis meenutavad mulle ja Ulvile kindlasti ka hästi palju seiku meie tegemistest," rääkis Aive Bruhn.

Ulvi oli sõbranna kingitusest väga liigutatud ja soovis, et ka Aive saaks endale toreda sünnipäevakingi. Nii otsustas Ulvi pöörduda Lümanda lapitekimeistri poole sooviga, et meister Ulvi ja Aive sõpruse teki sisse õmbleks. Täpsemalt õmbles lapitekimeister tekile need samad Inge Lööki postkaardid.

Ulvi soov sai täidetud ja sõbranna Aive oli üllatusest südamepõhjani liigutatud. "Lihtsalt niivõrd ilus ja nii selle teemaga seotud, mis meid ühendab," kirjeldas Aive enda sünnipäevakinki.

Hiljem otsustasid naisterahvad ka kunstniku postkaarte fotodena taaslavastada.

"Esimene see võttis kõige rohkem aega," ütles Ulvi Põld ja lisas, et foto lavastamiseks tehti naisterahvastele isegi grimm ning otsiti välja sobivad ehted.

Teine pilt, kus prouad ronisid kohvilaua alla, on tehtud Aive kodus. Selleks, et foto oleks postkaardiga võimalikult sarnane, nägi Aive tütar vaeva, et kujundus oleks kunstiteosega analoogne. Kolmanda foto lavastasid prouad pihlapuu all.

Järgmisena plaanivad naisterahvad jäljendada laual tantsivaid prouasid.