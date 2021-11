Jordaaniast päästetud hulkurkass jõudis pärast pikki katsumusi Eestisse

"Ühes hotellis, kus me ööbisime, seal oli kümneid kasse," rääkis Laigu ja lisas, et pisikene kassipoeg Lasso jäi filmimeeskonnale kohe silma. "Oli hästi seltsiv ja sõbralik," rääkis Laigu ja lisas, et kass veetis võttemeeskonnaga peaaegu iga võimaliku hetke.

Side kassiga sai filmimeeskonnal niivõrd tugevaks, et Laigu uuris võimalusi, kuidas kass Eestisse toimetada. Hotelliomanik oli nõus, et kass uue kodu leiab. "Ta ütles, et võta kõik kassid kaasa," rääkis Laigu ja lisas, et tegelikult ei meeldi kassid paljudele hotellikülastajatele ning tihtipeale lõpeb sealsete kasside elu üsna kurvalt.

Lasso Eestisse toomine osutus aga märksa keerulisemaks. Kuna tegemist oli hulkurkassiga, puudusid tal Euroopa Liidu nõuetele vastavad vaktsiinid ning teha tuli ka pass.

Aet Laigu sõnade kohaselt võttis kassi dokumentide korda ajamine aega pool aastat. Lõpuks alustas Lasso Jordaaniast reisi ning jõudis oma rännakuga Rootsi. Rootsis aga avastas politsei, et kassi dokumendid ja vaktsiinid on võltsitud. "Veterinaar oli põhimõtteliselt sellise tembuga hakkama saanud," ütles Laigu.

Seejärel anti kassiomanikule 48 tundi otsustada, kas looma pannakse piiril magama või saadetakse tagasi Jordaaniasse. Omanik otsustas looma siiski koduriiki tagasi saata.

Uuesti Jordaaniasse suundus produtsent Aet Laigu pool aastat hiljem. Selleks ajaks oli kassile tehtud õiged süstid ja dokumendid. Teekond Eestisse möödus seekord viperusteta ning Lasso jõudis oma uude koju.