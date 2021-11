Johannes Tralla uuest saatest: ma ei läinud otsima inimlikku traagikat

Johannes Tralla on külastanud kõiki Euroopa Liidu riike ja tutvustanud neist mõningaid ka televaatajatele. Nüüd otsustas Tralla võtta ette rännaku koduses Eestis. "Eesti on tegelikult väga kirev koht," rääkis ta.

Johannes Tralla sõnul ei läinud ta saatega otsima inimlikku traagikat, vaid tema huvi oli mõista, mis motiveerib inimesi ka kaugemates Eesti nurkades. "Tegelikult kohtusin väga paljude väga põnevate ja energiliste inimestega."

Näiteks uuris Johannes Tralla enda uues saates Eesti merepäästjate tegevust, proovis vanade eestlaste kommete järgi valmistatud hapendatud kaerakilet ja jõudis isegi koorilaulu proovi.

Kuigi saate käigus tutvub Tralla huvitavate Eesti paikade ja inimestega, sattus ta korraks ka Venemaale. Nii sõitis Tralla läbi Saatse saapa, mis on teelõik Venemaal, kuid mille kaudu saab kõige kiiremini Eesti kagunurka. "See on teelõik, kus sa sõidad läbi Venemaa ja kordagi seisma jääda ei tohi," rääkis Johannes Tralla ja lisas, et keelatud on isegi piiripunkti pildistamine.

Õnneks möödus teelõigu ületamine Johannes Tralla jaoks takistusteta ning saatejuht jõudis edukalt oma sihtkohta. Kagu-Eestis sai Tralla maitsta sooja sõira ning mainis, et ühes saates õpetatakse ka televaatajale sooja sõira valmistamist.

Retke Eestimaa paikadesse võttis Johannes Tralla ette suvilaautoga. Tralla tõdes, et ei soovinud enda reisiks kõige moodsamat sõiduvahendit. "Töö peab olema väljakutsuv ja soovitavalt füüsiline," ütles saatejuht. Need ootused said Trallal täidetud, sest auto, millega teekonda alustati, oli juba piisavalt vana ning tegi omajagu lärmi. Samuti puudus haagissuvilal roolivõim. "Juhitavusomadustelt on ta pigem võrreldav laevaga."