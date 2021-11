Suurbritannia raamatukogusse tagastati 73 aastat tagasi laenutatud raamat

Rupert Hughes'i seiklusromaani "Stately Timber" laenutamise tähtaeg oli 6. november 1948. Paraku jõudis teos raamatukokku hilinemisega. Täpsemalt tagastati raamat Dunfermline Carnegie raamatukogusse 73 aastat hiljem.

Raamatu tagastas laenutaja tütar, kes selgitas kirjas, et pole kindel, kas isa unustas raamatu tagastada või tal oli soov see endale jätta.

Dunfermline Carnegie raamatukogu töötajad olid üllatunud, kui said eelmisel nädalal raamatut sisaldava paki. "Lõbu pärast mõtlesime, kui palju oleks pidanud raamatu laenanud isik maksma viivist. Selgus, et see on 2847 naela," rääkis raamatukoguhoidja Donna Dewar.

Samuti kirjutas raamatu saatja oma kirjas, et tema arvates on huvitav jälgida kuupäevatempleid raamatu sisekülgedel. Need aitasid mõista, mis kuupäevadel inimesed raamatut II maailmasõja ajal lugesid. "Elu läheb edasi oluliste ajaloosündmuste keskel," kirjutas raamatu laenutanud meesterahva tütar.

Kõige kauem tähtaja ületanud raamat paikneb Cambridge'i ülikooli Sidney Sussexi kolledžis. Raamat laenutati 1668. aastal ja tagastati 288 aastat hiljem. Ühtlasi on tegemist Guinnessi maailmarekordiga.