Villemdrillem: tahan olla rahul kõigega, mis mul on

Laulja Villemdrillemi suurim unistus on olla lõputult õnnelik ja rahul kõigega, mis tal on.

"Tahan olla kindlustatud igal viisil - nii materiaalselt kui ka vaimselt. Lihtsalt nautida seda olekut ja olemist, milles viibin," rääkis Villemdrillem Raadio 2 hommikuprogrammis.

Enda sõnul on tal mitmeid harjumusi, millest tahaks enne aasta lõppu loobuda. "Üks võiks olla see, et ma ei suuda end piisavalt normaalsel ajal üles ajada," sõnas Villemdrillem. Ta tõdes, et ongi pigem õhtuinimene. "Ma ei taha, et päev läbi saaks. Selle arvelt olen kauem üleval ja järgmisel päeval ärkamine venib," ütles laulja. Küll aga proovib ta endale sisse juurida varast ärkamist, sest nii jõuab rohkem asju ära teha.

Veel igatseb Villemdrillem rutiini. "Kui mul pole kohustusi, sest ülikoolis ma ei käi, siis on raske sundida end asju tegema. Rutiin puudub ja seda tahaksin luua," tõdes ta. "Iga aasta ütlen ka, et tahan rohkem raamatuid lugeda. Praegu tegelen sellega." Muusiku sõnul on juba kohati liiga hilja kõige sellega tegelema hakata, aga ta loodab, et jõuab veel enne aastalõppu asju ümber pöörata.