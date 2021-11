Adele jagas uuelt albumilt lugu "To Be Loved"

Adele jagas intiimset lugu "To Be Loved", mille video filmis oma elutoas.

"To Be Loved" on pärit Adele'i reedel ilmuvalt albumilt "30". Laulja esitas ja filmis loo oma elutoas.

Uuelt albumilt on Adele avaldanud veel lood "Easy On Me", "Hold On", "I Drink Wine" ja "Love Is A Game".

Adele on öelnud, et ei esita lugu "To Be Loved" otse, sest ta muutub liiga emotsionaalseks. "Ma ei saa isegi seda lugu kuulata. Pean ruumist lahkuma," rääkis laulja. Laulu kirjutades kujutas Adele oma poega Angelot 30-aastasena ning ütles, et võib-olla laulab ta seda pojale siis.

Ka ütles Adele, et mingil hetkel mõtles ta uue albumi üldse avaldamata jätta.